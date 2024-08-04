Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara'nın maliyeti belli oldu!

04 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 11:41

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda kadrosunu Michy Batshuayi ve Elias Jelert ile güçlendirmişti.

GABRİEL SARA ASLAN OLDU

8 numara takviyesi için uzun süredir yoğun şekilde çalışan Galatasaray yönetimi sonunda aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Scott McTominay transferinde istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar Norvich City’li Gabriel Sara’yı renklerine kattı.

Okan Buruk’un atletik ve hızlı bir orta saha oyuncusu istemesinin ardından birçok futbolcunun ismi bu süreçte sarı-kırmızılı kulüple anılırken yönetim yapılan yoğun görüşme trafiğinin ardından hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Gabriel Sara, gece 00:30'da özel uçakla İstanbul'a geldi.

Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Spor Arena'da yer alan haberde; Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın bonservisi için Norwich City’ye 20 milyon Euro ödeyeceği, bu rakamın bonuslarla birlikte 25 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği ifade edildi.

25 yaşındaki futbolcuya 2.5-3 milyon Euro civarında bir net ücret alacağı belirtildi.

46 MAÇTA 13 GOL-12 ASİST

Sara geride kalan sezonda İngiltere Championship’te tamamı ilk 11’de olmak üzere 46 maça çıkıp 13 gol, 12 asistle 25 gole direkt katkı verdi.

Norwich City taraftarları sosyal medyada Gabriel Sara'nın ayrılışına tepki gösterdi. Taraftarlar takımının yıldızının ayrılmasına izin vermesini yoğun şekilde eleştirdi.