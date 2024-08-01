Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

01 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:35

TFF, mavi kartlı futbolcular için yeni karar aldı!

TFF, mavi kartlı futbolcular için yeni karar aldı!

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Buna göre sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Dinamo Zagreb

Young Boys

Kızılyıldız

PAOK - Malmö (turu geçen)

Midtjylland - Ferencvaros (turu geçen)

Galatasaray play-off turundaki ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.