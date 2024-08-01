Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:35
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri son oynanan maçların ardından belli oldu.
2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek.
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Buna göre sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri şu şekilde:
Dinamo Zagreb
Young Boys
Kızılyıldız
PAOK - Malmö (turu geçen)
Midtjylland - Ferencvaros (turu geçen)
Galatasaray play-off turundaki ilk maçına 20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.
Kaynak: tgrthaber.com