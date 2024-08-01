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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 00:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:35
Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri son oynanan maçların ardından belli oldu.

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Buna göre sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Dinamo Zagreb

Young Boys 

Kızılyıldız 

PAOK - Malmö (turu geçen)

Midtjylland - Ferencvaros (turu geçen)

Galatasaray play-off turundaki ilk maçına  20 veya 21 Ağustos tarihinde çıkacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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