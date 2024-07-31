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Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 21:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:40
Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor&#039;da!

Trabzonspor, İngiliz takım West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Trabzonspor, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.

ANLAŞMA 3+1 YILLIK

Bordo-mavili takım West Bromwich Albion'dan transfer ettiği ön libero ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

WEST BROMWİCH ALBİON KARNESİ

2022 yılından beri formasını giydiği İngiliz ekip West Bromwich Albion ile 89 maçta forma giyerken 5 gol atıp 1 asist üretti.

Okay Yokuşlu'nun takımı Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

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Kaynak: tgrthaber.com
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