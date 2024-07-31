Okay Yokuşlu resmen Trabzonspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 21:37 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:40
Trabzonspor, İngiliz takım West Bromwich Albion forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Trabzonspor, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı.
ANLAŞMA 3+1 YILLIK
Bordo-mavili takım West Bromwich Albion'dan transfer ettiği ön libero ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
WEST BROMWİCH ALBİON KARNESİ
2022 yılından beri formasını giydiği İngiliz ekip West Bromwich Albion ile 89 maçta forma giyerken 5 gol atıp 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com