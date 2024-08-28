Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Mert Hakan Yandaş paylaşımı geldi!

28 Ağustos 2024 00:27 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 00:29

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda Young Boys'a mağlup olarak turnuva dışında kaldı.

Maç sonu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda, "Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz... İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" ifadelerine yer verdi.

BİR PAYLAŞIMDA OOSTERWOLDE'DEN

Mert Hakan Yandaş'tan hemen sonra bir paylaşımda Fenerbahçe'nin sol beki Jayden Oosterwolde'den geldi.

Jayden ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün sonrasında Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak 'İyi geceler' notunu düştü.

ICARDİ'YE GÖNDERME YAPILDI

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransız kulübü Lille'e elenmesinin ardından Galatasaray'ın Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İyi geceler' notunu düşmüştü.