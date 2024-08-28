Galatasaray'dan buruk veda! Sarı-kırmızılılar Young Boys'a 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

28 Ağustos 2024 00:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 00:09

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde İsviçre Young Boys'u misafir etti.

RAMS Park Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.

İkinci yarıda Galatasaray rakip kaleyi abluka altına alsa bile aradığı golü bulamadı. 87. dakikada Young Boys geliştirdiği kontratak sonucu Virginius ile golü bularak maçta skoru 1-0'a getirdi.

Rakip futbolcu Virginius gol kutlamasını Galatasaray tribünlerine karşı abartılı sevinince kaptan Fernando Muslera sinirlerine hakim olamayarak Virginius'a hamle yaparak yere düşürdü. Karşılaşmanın hakemi direk kırmızı kartına başvurarak Muslera'yı oyundan attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

YENİ HİKAYE: UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

MUSLERA KIZARDI

Kaleci Fernando Muslera, karşılaşmanın 87. dakikada Virginius'un attığı golden sonra sinirlerine hakim olamayarak Galatasaray tribünlerine gönderme yaparcasına sevinen Virginius'a tekme vurdu. Pozisyona yakın olan hakem bu harekete direk kırmızı kart çıkararak Muslera'yı oyun dışı bıraktı.

SAĞ BEK'TE BARIŞ ALPER TERCİHİ

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.

OKAN BURUK ÇİFT FORVET BAŞLADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.

Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.

TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

ERİKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.