Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Ahmet Çakar'dan olay iddia!

27 May 2024 09:15 - Güncelleme : 27 May 2024 09:34

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'ndan Büyükekşi iddiası: "Bazı kulüplere imza vermemeleri için para vermişler!"

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'ndan Büyükekşi iddiası: "Bazı kulüplere imza vermemeleri için para vermişler!"

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi.

Galatasaray, topladığı 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Son haftaya kalan şampiyonluk yarışı nefes keserken düşme hattındaki düğüm de son hafta çözüldü.

3 İSTANBUL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Bu sezon ligden düşen 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul dışından ligden veda eden tek takım olan MKE Ankaragücü dün akşam deplasmanda Trabzonspor'a son dakika golleriyle mağlup olarak küme düştü.

Ankaragücü'nün dışında lige veda eden 3 İstanbul temsilcisi, İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlarla ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi’nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi.

Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada gündem olurken tartışmalara da neden oldu.

ÜÇ İSTANBUL TAKIMI DA İMZA VERMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere İstanbulspor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok sert açıklamalarda yapmıştı.

İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın öncülük ettiği TFF seçimlerinin erkene çekilmesi için başlatılan imza toplama sürecine destek vermişti.