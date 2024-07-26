Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Guela Doue, Strasbourg'a imza attı! İşte bonservis bedeli
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 13:05 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 13:13
Fransız ekibi Rennes, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süre yoğun uğraş verdiği Guela Doue'nin Strasbourg'a transfer olduğunu açıkladı. Transferin maliyeti de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sağ bek transferi için Gueala Doue ile uzun süre ilgilenen ancak masadan kalkan Galatasaray, tercihini Elias Jelert'ten yana kullanmıştı. Rennes, Doue'nin yeni adresini duyurdu.
GUELA DOUE, STRASBOURG'DA
Rennes'den yapılan açıklamada Guela Doue'nin yeni adresinin Strasbourg olduğu ifade edildi.
21 yaşındaki futbolcu, Strasbourg ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yeni takımı da transferi duyurdu.
BONSERVİS 6 MİLYON EURO
Rennes, Guela Doue'nin 6+2 milyon euro karşılığında Strasbourg'a transfer olduğunu belirtti.
Genç futbolcu, Strasbourg'da 22 numaralı formayı giyecek.
35 MAÇTA 4 ASİST
Guela Doue geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 maça çıkarken 4 asistlik skor katkısı verdi.
Genç sağ bekin güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında gösteriliyor.
Kaynak: tgrthaber.com