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Gaziantep FK deplasmanda Pendikspor'u tek golle devirdi

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 May 2024 21:00 - Güncelleme : 26 May 2024 21:04

Pendikspor, evinde Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Gaziantep temsilcisi ligde kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Pendikspor, evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, rakibinin müdahalesiyle mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.

13. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortaya röveşata vuran Umut Nayir’in şutu auta gitti.

30. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla dışarıya gitti.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel, arka direğe pasını attı. Arka direkte gelişine topa vuran Ogün Özçiçek topu filelere gönderdi. 0-1

Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla Gaziantep temsilcisi ligde kalmayı başardı.

Gaziantep FK deplasmanda Pendikspor'u tek golle devirdi - 1. Resim

Gaziantep'te meydanda toplanan binlerce taraftar, küme düşme hattını yakından ilgilendiren Gaziantep FK-Pendikspor maçını dev ekrandan takip etti. Takımlarına yoğun destek veren Gaziantep FK taraftarları, her pozisyonda büyük heyecan yaşadı.

Gaziantep FK deplasmanda Pendikspor'u tek golle devirdi - 2. Resim

Taraftarlar, maç sırasında sık sık takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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