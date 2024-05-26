Gaziantep FK deplasmanda Pendikspor'u tek golle devirdi
Pendikspor, evinde Gaziantep FK’ya 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Gaziantep temsilcisi ligde kalmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Pendikspor, evinde Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, rakibinin müdahalesiyle mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortaya röveşata vuran Umut Nayir’in şutu auta gitti.
30. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla dışarıya gitti.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel, arka direğe pasını attı. Arka direkte gelişine topa vuran Ogün Özçiçek topu filelere gönderdi. 0-1
Maçın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep 1-0 galip ayrıldı. Bu skorla Gaziantep temsilcisi ligde kalmayı başardı.
Gaziantep'te meydanda toplanan binlerce taraftar, küme düşme hattını yakından ilgilendiren Gaziantep FK-Pendikspor maçını dev ekrandan takip etti. Takımlarına yoğun destek veren Gaziantep FK taraftarları, her pozisyonda büyük heyecan yaşadı.
Taraftarlar, maç sırasında sık sık takımları lehine tezahüratlarda bulundu.