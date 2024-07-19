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Gaziantep FK, Kacper Kozlowski'yi transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 21:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:20
Gaziantep FK, Kacper Kozlowski&#039;yi transfer etti!

Gaziantep FK, Premier Lig takımı Brighton'dan Kacper Kozlowski'yi transfer ettiğini açıkladı.

Gaziantep FK transferde sürprize imza attı. Kırmızı siyahlılar, 2 sezon önce Brighton'ın yatırım yaptığı Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

FUTBOLCUNUN KARNESİ

Gaziantep FK, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kozlowski kariyerinde toplam 156 maça çıkarken 24 gol atıp 28 asist kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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