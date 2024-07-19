Gaziantep FK, Kacper Kozlowski'yi transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 21:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 21:20
Gaziantep FK, Premier Lig takımı Brighton'dan Kacper Kozlowski'yi transfer ettiğini açıkladı.
Gaziantep FK transferde sürprize imza attı. Kırmızı siyahlılar, 2 sezon önce Brighton'ın yatırım yaptığı Polonyalı orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.
FUTBOLCUNUN KARNESİ
Gaziantep FK, 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kozlowski kariyerinde toplam 156 maça çıkarken 24 gol atıp 28 asist kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com