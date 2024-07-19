İngiltere Milli Takımı, yollarını ayırdığı Southgate'nin yerine iş ilanı açtı!
İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate ile yolların ayrılmasından sonra yayınladığı iş ilanı ile teknik direktör arıyor.
EURO 2024'te İngiltere, İspanya'ya finalde 2-1 kaybederek üst üste ikinci kez kupaya uzanma şansını kaybetti.
İspanya yenilgisinin ardından teknik direktör Gareth Southgate ile yollar ayrıldı.
İngiltere Futbol Federasyonu site üzerinden İngiltere A Milli Futbol Takımı için menajerlik ilanı açtı.
İlandaki kriterler dikkat çekti. İşte o kriterler:
-Erkek milli takımı ile majör bir turnuva kazanabilme ve takımı geliştirmek
-UEFA Pro Lisans sahibi olmak
-Premier Lig ya da diğer büyük liglerde başarılı geçmişe sahip olmak
-Liderlik özelliğine sahip olmak
-Baskıya karşı dayanıklı olmak
SOUTHGATE'İN İNGİLTERE KARNESİ
İngiltere A Milli Takımında 8 sene görev yapan Gareth Southgate 102 maçta 64 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.
Southgate döneminde İngiltere, EURO 2020 ve EURO 2024'te kupayı final aşamasında kaybetti.