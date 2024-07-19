İngiltere Milli Takımı, yollarını ayırdığı Southgate'nin yerine iş ilanı açtı!

19 Temmuz 2024 20:02 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 20:03

EURO 2024'te İngiltere, İspanya'ya finalde 2-1 kaybederek üst üste ikinci kez kupaya uzanma şansını kaybetti.

İspanya yenilgisinin ardından teknik direktör Gareth Southgate ile yollar ayrıldı.

İngiltere Futbol Federasyonu site üzerinden İngiltere A Milli Futbol Takımı için menajerlik ilanı açtı.

İlandaki kriterler dikkat çekti. İşte o kriterler:

-Erkek milli takımı ile majör bir turnuva kazanabilme ve takımı geliştirmek

-UEFA Pro Lisans sahibi olmak

-Premier Lig ya da diğer büyük liglerde başarılı geçmişe sahip olmak

-Liderlik özelliğine sahip olmak

-Baskıya karşı dayanıklı olmak

SOUTHGATE'İN İNGİLTERE KARNESİ

İngiltere A Milli Takımında 8 sene görev yapan Gareth Southgate 102 maçta 64 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

Southgate döneminde İngiltere, EURO 2020 ve EURO 2024'te kupayı final aşamasında kaybetti.