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Mert Furkan Bayram, Alanyaspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:05
Mert Furkan Bayram, Alanyaspor&#039;da!

Alanyaspor, TFF 2. Lig takımı Altınordu forması giyen Mert Furkan Bayram'ı transfer etti.

Alanyaspor, TFF 2. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Turuncu yeşilli kulübün yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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