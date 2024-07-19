Mert Furkan Bayram, Alanyaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:05
Alanyaspor, TFF 2. Lig takımı Altınordu forması giyen Mert Furkan Bayram'ı transfer etti.
Alanyaspor, TFF 2. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
ANLAŞMA 5 YILLIK
Turuncu yeşilli kulübün yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com