Mert Furkan Bayram, Alanyaspor'da!

19 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:05

Alanyaspor, TFF 2. Lig takımı Altınordu'da forma giyen Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Turuncu yeşilli kulübün yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK'den 19 Yaş Altı Milli Takımı'mızda da forma giyen kaleci Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.