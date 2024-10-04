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Ghezzal'ın sakatlık raporu belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 19:09 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:23
Ghezzal&#039;ın sakatlık raporu belli oldu!

Rizespor forması giyen Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlandı. Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada Ghezzal'ın 2 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig takımı Rizespor'a futbolcusu Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi. 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığını açıklayan Karadeniz temsilcisi, sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı.

"TAHMİNİ GERİ DÖNÜŞÜ 2 İLA 4 HAFTA"

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda “ sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain ( zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

SEZON KARNESİ

Rachid Ghezzal bu sezon Rizespor formasıyla 2 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 42 dakika süre alan Ghezzal, gol ya da asist katkısı veremedi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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