Göksel Gümüşdağ eski futbolcusu Danijel Aleksic'e plaket verdi!

19 Ağustos 2024 20:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:13

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Konyaspor'a transfer olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic'e plaket takdim etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Gümüşdağ'ın, Başakşehir'de 5 sezon forma giyen Aleksic ile Şampiyonluk Kupa Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuya emekleri dolayısıyla plaket verdiği belirtildi.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM"

Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, Danijel Aleksic'in 5 sezon boyunca saha içinde ve saha dışında karakterini ortaya koyarak mücadele ettiğini vurgulayarak, "Şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Başakşehir forması altında 5 sezon top oynayan Aleksic 182 maçta 37 gol atarken 10 asist üretti. Ayrıca takımda Süper Lig Şampiyonluğu yaşadı.