Göztepe 100. yıla özel formasını tanıttı!

25 Ekim 2024 21:54 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:58

İzmir kulübü Göztepe, 100. yılına özel tasarladığı formasını görücüye çıkardı.

Göztepe Spor Kulübü, 2025 yılında kutlayacağı 100. yılına özel tasarlanan formasını tanıttı.

Göztepe'nin sosyal medya hesaplarında yer verdiği açıklamada, "Yayıldık her yeri Göztepe sanıp! Her forma​ bir hikaye, her giyen bir parçamız! Binlerce sporcusu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılan coşkulu taraftarıyla Göztepe Spor Kulübü; 100 yıllık şanlı tarihiyle Asırlık Efsane! 100. yılımıza özel hazırlanan şanlı formamız şimdi http://gozgoz.com.tr'de, yarından itibaren GÖZGÖZ Mağazaları'nda!" ifadelerine yer verildi.

Forma için hazırlanan ve oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun da bulunduğu videoda ayrıca İzmir, Van, Şanlıurfa, Rize, Ankara, Antalya ve İstanbul'da 100. yıl forması giyen taraftarlar yer aldı.