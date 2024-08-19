Göztepe deplasmanında Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'dan açıklama! 'Özür dilerim'

19 Ağustos 2024 23:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:43

Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında İzmir takımı Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepe görevlisi Fatih Özkan bir açıklama yayınladı.

Yayınladığı metinde yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Özkan, Göztepe Onursal Başkanı Sepil ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan özür dilediğini açıkladı.

"SON DERECE ÜZGÜN OLUĞUMUN BİLİNMESİNİ İSTERİM"

Mehmet Özkan paylaştığı mesajda son derece üzgün olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

"ÖZÜR DİLEDİĞİMİ KAMUOYUNA SAYGIYLA BİLDİRİRİM"

Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm."