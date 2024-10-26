Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatım!
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 3 puan peşinde. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalıyor. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Abdullah Uğur Sarı üstleniyor.
CANLI ANLATIM
1' ▶️Maç başladı.
7' ❌Göztepe Solet'in ayağından golü buldu. Ama hakem gol öncesi Göztepeli futbolcunun kaleci Uğurcan'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz kılındı.
10'🌕Stoilov sarı kart gördü.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
28'🔴Dennis kırmızı kart gördü.
39'🧤Organize gelen Göztepe atağında Tijanic kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Göztepeli futbolcunun şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.
41'🌕Okay Yokuşlu sarı kart gördü.
45'⏹İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Juan, Fofana.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Bardhi, Draguş, Visca, Banza.