Göztepe - Trabzonspor maçı canlı anlatım!

26 Ekim 2024 19:05 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:54

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 3 puan peşinde. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'in 10'uncu haftasında Göztepe ile Trabzonspor​ karşı karşıya geliyor. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede Cihan Aydın​ düdük çalıyor. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Abdullah Uğur Sarı üstleniyor.

CANLI ANLATIM

1' ▶️Maç başladı.

7' ❌Göztepe Solet'in ayağından golü buldu. Ama hakem gol öncesi Göztepeli futbolcunun kaleci Uğurcan'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz kılındı.

10'🌕Stoilov sarı kart gördü.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

28'🔴Dennis kırmızı kart gördü.

39'🧤Organize gelen Göztepe atağında Tijanic kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Göztepeli futbolcunun şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.

41'🌕Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Juan, Fofana.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Bardhi, Draguş, Visca, Banza.