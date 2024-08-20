Göztepe'de hedef Rui Patricio

20 Ağustos 2024 23:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 23:59

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Trendyol Süper Lig takımı Göztepe Rui Patricio ile ilgileniyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe kaleye tecrübeli bir file bekçisi arayışında. İzmir temsilcisi takım Mateusz Lis transferinde sürecin uzamasının ardından geçen sezonu Roma'da geçiren Rui Patrício için harekete geçtiği belirtildi.

Göztepe'nin bu transferde elini güçlendiren olay ise Rui Patricio'nun bonservisinin elinde olması.

36 yaşındaki tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro.

SEZON KARNESİ

Portekizli kaleci Patricio geçen sezonu Serie A takımı Roma ile geçirerek 24 maça çıktı.