Güreşte altın madalya kazanan Alperen Berber'den Merih Demiral'e Bozkurt desteği

05 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:41

Merih Demiral'ın Bozkurt işareti Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

A Milli Takımızın 2-1 kazandığı Avusturya maçında yıldızlaşan Merih Demiral'in Euro 2024'te yaptığı bozkurt işareti gündem olmuş ve Almanları rahatsız etmişti. UEFA, milli futbolcumuza ceza verebilmek için soruşturma başlatmıştı.

ALPEREN BERBER'DEN ALTIN MADALYA

Milli Güreşçimiz Alperen Berber, Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Grekoromen stil 82 kiloda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Alperen, Ürdün'de düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu olmuştu.

MERİH DEMİRAL'E BOZKURT DESTEĞİ

Bozkurt işaretli bir kutlama da bu kez minderden geldi...

Alperen Berber altın madalyasını 'bozkurt' selamıyla kutladı ve Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki gol sevincini yaparak milli yıldızımıza destek verdi.

Genç güreşçimiz bu hareketiyle gündem olurken büyük beğeni de topladı.