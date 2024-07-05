Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesini talep eden müfettiş İsviçreli çıktı! UEFA'ya tepki yağdı

05 Temmuz 2024 09:53 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:02

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Millilerimizin galibiyet gollerini atan Merih Demiral'ın gol sevinci Almanları rahatsız etti.

UEFA, milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı golden sonra yaptığı sevinç nedeniyle soruşturma başlattı.

2 MAÇTAN MEN EDİLMESİ İSTENİYOR!

UEFA'nın Avusturya ile oynanan maçta golün sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Merih Demiral'ı disipline sevk etmesinin ardından 2 maçtan men edilmesini istedi.

Merih Demiral’ın hareketi nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açan UEFA, konuyla ilgili olarak İsviçreli disiplin müfettişini görevlendirdi.

İSVİÇRELİ MÜFETTİŞ DEVREYE GİRDİ!

Milliyet'in haberine göre; İsviçreli müfettişin, Merih Demiral'ın 2 müsabakadan men edilmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İsviçreli müfettişin talep ettiği cezadaki savları ve Merih Demiral'ın disipline sevk edilmesiyle ilgili rapor dün Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştı. TFF'ye savunma için 24 saat gibi kısa bir süre verildi.

TÜRKİYE'NİN YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ İSVİÇRE!

A Milli Takımımızın yarın oynanacak Hollanda maçını yenmesi halinde yarı finalde karşılaşacağı muhtemel rakipleri İngiltere ve İsviçre...

UEFA'nın Merih Demiral'ın soruşturması için İsviçreli müfettiş ataması dikkat çekerken bu müfettişin İsviçre'nin yarı finaldeki muhtemel rakibi Türkiye'nin başarılı savunmacısı ve Avusturya maçının kahramanı Merih Demiral için 2 maç men cezası talep etmesi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA UEFA'YA VE İSVİÇRELİ MÜFETTİŞ KARARINA TEPKİ!

Türkiye'nin Hollanda'yı geçmesi ve İsviçre'nin İngiltere'yi elemesi halinde Türkiye ve İsviçre yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Merih Demiral, İsviçreli müfettişin talep ettiği gibi 2 maç men cezası alırsa çeyrek finaldeki Hollanda ve iki ülkenin de turu geçmesi halinde yarı finaldeki İsviçre maçında forma giyemeyecek.

Bu durum Türk futbolseverleri rahatsız etti. Sosyal medyada UEFA'ya ve Merih Demiral'ın soruşturmasına İsviçreli müfettiş atanması kararına sert tepki gösterildi.

YARGI SÜRECİ HIZLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Hollanda ile maçının bulunması nedeniyle yargı sürecinin hızlandırıldığı ifade edildi.

UEFA ayrıca yargılamanın hızlanması için doğrudan, Tahkim Kurulu’nun görevini yapan UEFA İtiraz Kurulu’nu görevlendirdi. Bu kurulun kararı kesin olacak.

ALMANLAR DA BOŞ DURMUYOR! BİLD'DEN MANİPÜLASYON...

Alman basını, Merih Demiral ile ilgili ceza kesinleşmeden büyük bir manipülasyona imza attı. Alman basınının yüksek tirajlı gazetesi Bild, Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verildiğini duyurdu.

Bild'in bu haberi son dakika olarak servis ettiği anlarda Merih Demiral için verilen savunma süresi henüz dolmamıştı.

TFF ALGILARI BOZDU!

TFF hemen algı çabasının önüne geçti ve haberi şu ifadelerle yalanladı:

"Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır."

MERİH DEMİRAL: "TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı golden sonra yaptığı sevince dair sorulan soruya cevap vermişti.

Basın toplantısında konuşan Merih, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Bozkurt aklımda yoktu, taraftardan görünce tepkimiz gecikmedi. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.