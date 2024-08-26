Hakem Atilla Karaoğlan'a saldırı! 'Görüntüler var' diyerek duyurdu

26 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:50

Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup ederken maçın devre arasında yaşandığı iddia edilen bir olay skorun önüne geçti. Yayıncı kuruluş beINSport'un sunucusu Cihan Erduran tarafından ortaya atılan iddiaya göre Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında maçın devre arasında yaşanan tartışma sonrası Karaoğlan, Boztepe'nin tarafından darbedildi.

ANTALYASPOR BAŞKANI BOZTEPE'NİN KORUMASI SALDIRDI

Erduran yaptığı açıklamada, devre arasında Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe'nin hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek maçtaki pozisyonlara ilişkin tepki gösterdiğini, bu sırada Boztepe'nin koruması olduğu görülen şahsın Atilla Karaoğlan'ı ittiğini söyledi.

"LİGİN MARKA DEĞERİ İÇİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIYORUZ"

Bu ana ilişkin görüntülerin ellerinde olduğunu belirten Erduran, "Ancak bu görüntüyü size şu anda açıklamakla yetiniyorum. Ligimizin marka değerinin marka değerinin zedelenmesinden artık an itibarıyla bugüne kadar yaşananlar zaten ortada. Bundan sonrasında ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu görüntüleri sizlerle paylaşmıyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.