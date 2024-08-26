Fenerbahçe'den gece yarısı çarpıcı açıklama: Hakemi eleştirdi, TFF'ye çağrı yaptı
Fenerbahçe, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri Süper Lig maçının ardından hakem yönetimi için açıklama yaptı. Verilmeyen penaltı ve gereksiz sarı kart tepkisi gösteren kulüp, TFF'ye de çağrıda bulundu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Jose Mourinho ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi ise 4 puanla 6. sırada kaldı. Sarı-Lacivertli kulüp karşılaşmanın ardından resmi hesabından çarpıcı bir açıklama metni yayımladı.
Hakem Turgut Doman ve VAR'a tepki gösteren Fenerbahçe kulübü, şu ifadeleri kullandı:
Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.
Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.
Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.
Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!
Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.
İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;
Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.
Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz.
1991 11 Kasım
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Adet tarihim 06 01 2022 Doğum tarihim 12.09.1999
Adət günüm 16 Şubat Doğum tarihin 23 Ekim 1990.Cinsiyywti merak ediyorum?????
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