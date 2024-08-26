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Fenerbahçe'den gece yarısı çarpıcı açıklama: Hakemi eleştirdi, TFF'ye çağrı yaptı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
26 Ağustos 2024 04:00 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 04:23
Fenerbahçe&#039;den gece yarısı çarpıcı açıklama: Hakemi eleştirdi, TFF&#039;ye çağrı yaptı

Fenerbahçe, Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri Süper Lig maçının ardından hakem yönetimi için açıklama yaptı. Verilmeyen penaltı ve gereksiz sarı kart tepkisi gösteren kulüp, TFF'ye de çağrıda bulundu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti. Jose Mourinho ve öğrencileri bu skorla beraber puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karadeniz ekibi ise 4 puanla 6. sırada kaldı. Sarı-Lacivertli kulüp karşılaşmanın ardından resmi hesabından çarpıcı bir açıklama metni yayımladı.

Hakem Turgut Doman ve VAR'a tepki gösteren Fenerbahçe kulübü, şu ifadeleri kullandı:

Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.

Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!

Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.

Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

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Kaynak: TGRT Haber
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10ekim hamilelik 20 Kasım

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23 Ocak 2022 de adet gördüm

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19termus2001 6 ocak2022

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Cinsiyet öğrenmek ıstiyorum

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Cınsıyetını bılmek ısdeyrem

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En son ocak

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En son 21 ocak,2022 de adet oldum cinsiyeti ne olabilir

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Derya 4 Mart 2022 17:23

27 Ocak 2022

Elif 4 Mart 2022 14:14

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Banu 3 Mart 2022 19:37

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Zara28 Şubat 2022 19:11

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Büşra 2 Şubat 2022 14:05

Bu ay hamıle kalmak ıstıyorum cınsıyetı nedır

Hulya 2 Şubat 2022 02:18

Hamile

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