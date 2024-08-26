Fenerbahçe'ye penaltı verilmedi, Mourinho hakemi eleştirdi: Yanlış bir karardı

26 Ağustos 2024 01:50 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 01:54

Süper Lig 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu akşam Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, İlhan Palut yönetimindeki karşılaşmayı etkili bir şekilde sürdürdü ve maçı 5-0 gibi farklı bir skorla aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Çaykur Rizespor'un daha önce oynadıkları maçları iyi analiz ettiğini ifade ederek, "Bugün onları 'iyi değilmiş' gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış oldukları maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda gerek geçişlerde. Bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Fred'in sakatlıktan geri döndüğünü vurgulayan Mourinho, "Fred gibi bir oyuncumuz da geri döndü onun geri dönmesi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığında farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün tamamen bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten iki ve üçüncü golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Bu da kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncuları var ama biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik." ifadelerini kullandı.

PENALTI TEPKİSİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Fred'in penaltı beklediği pozisyonla ilgili gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı. Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık."

"ENDİŞELENDİREN ŞEYİ YOK SAYMAYA ÇALIŞIYORUM"

Portekizli çalıştırıcı, erken gelen gol sayesinde maçın fazla durmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün bu çok fazla olmadı biz erken bir gol bulduk dolayısıyla rakibimiz sonuç almak için skorun peşinden gitmek durumunda oldu, dolayısıyla bu oyunun temposunu çok düşürmedi. Bugün farklı bir şey oldu, sarı kartlardı farklı bir kriterdi. 2 değilse en azından bir tane net penaltı var. Evet şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlarının performanslarına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu."