Hakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray'da kalıyor!

08 May 2024 18:26 - Güncelleme : 08 May 2024 18:27

Galatasaray'da sezon başında Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen Hakim Ziyech, son haftalara gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

KRİTİK MAÇLARDA SAHNE ALDI

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen ve uzun süre forma giyemeyen Faslı futbolcu Rizespor maçında aldığı formayı bir daha bırakmadı.

Ligde son 7 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Ziyech, zorlu geçmesi beklenen maçlarda attığı gollerle takımına liderlik yarışında kritik katkıda bulundu.

GALATASARAY'DA KALIYOR

Galatasaray, Ziyech'in KAP açıklamasında 1+1+1 yıllık anlaşma yapmıştı. Cimbom, Chelsea'den bedelsiz kiraladığı Ziyech'i takımda tutma kararı aldı.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Faslı yıldızın opsiyonunun devreye girdiğini ve bonservisinin Chelsea'den Galatasaray'a geçtiğini yazdı.

Bu sezon 3 milyon 587 bin Euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu gelecek sezon 2 milyon 850 bin Euro kazanacak.

Üçüncü yıl opsiyonunun kullanılması halinde Ziyech, Sarı-kırmızılı takımdan 2025/26 sezonunda da 2 milyon 850 bin Euro alacak.