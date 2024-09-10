Hamidou Keyta, Konyaspor'da!

10 Eylül 2024 20:16 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:34

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor, Fransız futbolcu Hamidou Keyta'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Süper Lig takımı Konyaspor, hücum hattını Hamidou Keyta ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak Karabağ forması giyen tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Hamidou Keyta, "Konya gerçekten harika bir şehir. Burada olduğum için çok mutluyum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağım. Coşkulu ve mükemmel bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onları her zaman mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise imza töreninde yaptığı açıklamada, "Keyta, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ takımından aramıza katıldı. Kendisi hazır ve takımında oynayan bir isimdi. Farklı bir kültüre de gelmedi. Hemen alışacağını ve takımımıza katkı vereceğine inanıyoruz. Biliyorsunuz transfer döneminin son günlerini yaşıyoruz. İnşallah Çarşamba günü yani yarın bir imzamız daha olacak. Yaptığımız bu hamlelerle daha çok güçlendiğimize inanıyoruz" dedi.

SEZON KARNESİ

Hamidou Keyta son olarak Azerbaycan kulüplerinden Qarabağ ile geçen sezon 47 maça çıkarken 8 gol attı ve 2 asist üretti.