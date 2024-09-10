Ziraat Türkiye Kupası başladı!

10 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:52

Ziraat Türkiye Kupası, oynanan 1. Tur maçları ile bugün resmen başladı.

Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanan 2 maçla resmen başladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.