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Ziraat Türkiye Kupası başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 18:52
Ziraat Türkiye Kupası başladı!

Ziraat Türkiye Kupası, oynanan 1. Tur maçları ile bugün resmen başladı.

Ziraat Türkiye Kupası bugün oynanan 2 maçla resmen başladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Kilis Belediyespor, rakibini Arif Bostancı'nın 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst tura yükselen taraf oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Düzce Cam Düzcespor, konuk olduğu Sinopspor'u 17. dakikada Fatih Gök, 90. dakikada da penaltıdan Sercan Uslu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Şahika Sema Cinlioglu 20 Şubat 2022 10:38

Besle kargayı oysun gözünü diye haber hiç hoş olmamış ortalık sapık ve canilerle doluyken insanlar uzerlerinde döner bıçağı taşırken karganın oyun olsun diye anahtarı alıp gitmesini bu şekilde lanse etmemeniz gerekirdi.

Murat Silsupur14 Şubat 2022 18:30

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