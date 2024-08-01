Hamza Akman, Danimarka takımı Sönderjyske'ye imza attı!

01 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:34

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hamza Akman'ın yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki orta saha, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Sönderjyske ile anlaşma sağladı.

Sönderjyske, Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hamza Akman, Galatasaray forması altında 3 kez forma giyebildi.