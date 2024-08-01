Hamza Akman, Danimarka takımı Sönderjyske'ye imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:34
Eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, Danimarka takımı Sönderjyske'ye transfer oldu.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hamza Akman'ın yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki orta saha, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Sönderjyske ile anlaşma sağladı.
Sönderjyske, Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Hamza Akman, Galatasaray forması altında 3 kez forma giyebildi.
Kaynak: tgrthaber.com