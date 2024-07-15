Hansi Flick, İlkay Gündoğan'ın biletini kesti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 21:26
Barcelona, Türk asıllı Alman Milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın kulüpteki geleceği hakkındaki kararını verdi.
Barcelona'nın yeni Alman teknik direktörü Hansi Flick sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Hansi Flick'in geleceği merak edilen İlkay Gündoğan hakkında da kararını verdiği iddia edildi.
Sport'un haberine göre; Hansi Flick oyuncunun geleceği hakkında İlkay Gündoğan ile görüşecek. İlkay Gündoğan'ın ayrılmak istemesi durumunda gelen teklifler değerlendirilecek.
BARCELONA KARNESİ
İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Manchester City'den bedelsiz olarak Katalan ekip Barcelona'ya transfer olmuştu. 33 yaşındaki Alman yıldız, İspanyol takımı ile 51 maçta forma giyerken 5 gol 14 asistlik performansa imza attı.
Kaynak: tgrthaber.com