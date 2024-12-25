Son dakika | Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu istifa etti!

25 Aralık 2024 18:53 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:58

Son dakika haberi: Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Mıstıkoğlu, görev süresi boyunca kulüp için büyük çaba sarf ettiğini belirterek tüm paydaşlara teşekkür etti.

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Son dakika haberine göre, Süper Lig​ ekibi Atakaş Hatayspor​ Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa​ ettiğini bildirdi. "Bugün, büyük bir onurla yürüttüğüm Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu karar, kulübümüzün menfaatlerini en ön planda tutarak uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin sonucunda alınmıştır" diyen Mıstıkoğlu, kulübün yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Mıstıkoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Görevde bulunduğum süre boyunca, Atakaş Hatayspor’umuzun hak ettiği yere ulaşması için yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Ancak, içinde bulunduğumuz süreçte kulübümüzün geleceği için daha farklı bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum.

Bu süre zarfında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Hatayspor taraftarına, kulüp çalışanlarına, futbolcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür bir borç bilirim. Ayrıca, bu görevi yürütürken bana güvenen Hatay​ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Öntürk başta olmak üzere, Hatay Valimiz Sn. Mustafa Masatlı’ya, milletvekillerimize, Recep Atakaş bey ve tüm paydaşlarımıza minnettarlığımı ifade etmek isterim.

Bu kararımın, Atakaş Hatayspor’umuzun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kulübümüzün başarılarına her zaman yürekten destek vereceğim. Atakaş Hatayspor’un Süper Lig’de daha büyük zaferlere imza atacağına olan inancım tamdır.

Bundan sonra da bir Atakaş Hatayspor sevdalısı olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim."