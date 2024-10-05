Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 3 puan arıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'de Hatayspor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Canlı skor
1'▶️ Maç başladı
14'⚽ Hatayspor, Vincent Aboubakar'ın asistinde Görkem Sağlam'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
30'🚫 Edin Visca'nın sağ taraftan ceza sahasına açtığı ortada Banza kafa vuruşunu yaptı. Banza'nın kalecinin soluna doğru yaptığı kafa vuruşu kaleci Erce'de kaldı.
36'🚫Edin Visca'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu tehlikeli top az farkla yandan dışarı gitti.
40'🚫Enis Bardhi'nin müsait pozisyonda vurduğu topu Hatayspor savunmacısı Kilama çizgide çıkartmayı başardı.
45'⏹ İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Serdar, Mendy, Malheiro, Okay, Lundstram, Bardhi, Draguş, Visca, Banza