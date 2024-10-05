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Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 19:25 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 19:50
Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 3 puan arıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Canlı skor

1'▶️ Maç başladı

14'⚽ Hatayspor, Vincent Aboubakar'ın asistinde Görkem Sağlam'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

30'🚫 Edin Visca'nın sağ taraftan ceza sahasına açtığı ortada Banza kafa vuruşunu yaptı. Banza'nın kalecinin soluna doğru yaptığı kafa vuruşu kaleci Erce'de kaldı.

36'🚫Edin Visca'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu tehlikeli top az farkla yandan dışarı gitti.

40'🚫Enis Bardhi'nin müsait pozisyonda vurduğu topu Hatayspor savunmacısı Kilama çizgide çıkartmayı başardı.

45'⏹ İlk yarı sona erdi.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Serdar, Mendy, Malheiro, Okay, Lundstram, Bardhi, Draguş, Visca, Banza

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Kaynak: tgrthaber.com

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