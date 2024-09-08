Henry Onyekuru sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

08 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 11:05

Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un Nijeryalı yıldıza talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

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Galatasaraylı Osimhen'den tarihe geçen gol! Nijerya efsanesi olmaya çok yakın

Türkiye'ye Galatasaray formasıyla adım atan ve sonrasında Adana Demirspor forması da giyen Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

EYÜPSPOR TALİP OLDU

Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve dikkat çeken transferlere imza atan Arda Turan önderliğindeki Eyüpspor kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'ya Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un talip olduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Ajansspor'un haberine göre; Nijeryalı futbolcuyla transferde ilk temas kuruldu. Haberde, iki kulüp yöneticilerinin transfer görüşmesi için bir araya geleceği ifade edildi

KULÜBÜYLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösterilen Henry Onyekuru'nun Al Fayha ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

34 MAÇTA 11 GOL- 3 ASİST

Nijeryalı yıldız geçtiğimiz sezon Al Fayha formasıyla 34 maçta sahaya çıktı ve 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

HENRY ONYEKURU KİMDİR?

Aspire Akademisi'nde futbola başlayan Henry Onyekuru daha sonra Eupen, Everton, Anderlecht, Galatasaray, Monaco, Olimpiakos ve Adana Demirspor'da oynadı.

Al Fayha, 2023-2024 sezonu başında 3 milyon 200 bin euro bedelle Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı.