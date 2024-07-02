Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı! Romanya turnuvaya veda etti

02 Temmuz 2024 20:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:55

EURO 2024 son 16 turunda Hollanda ve Romanya karşı karşıya geldi.

Münih Arena'da oynanan maça Portakallar hızlı başladı ve 20. dakikada Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Romanya'nın etkisiz oyununa Hollanda topa hakim oldu ve 83. dakikada sahneye Malen çıktı ve skor 2-0'a geldi.

90+2. dakikada kontratağa çıkan Hollanda, Malen ile skoru 3-0'a çıkararak maçı net skorla kazandı.

HOLLANDA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Portakallar, Romanya engelini geçerek çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.

Türkiye-Avusturya maçının galibi ile 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

ROMANYA EFSANESİ HAGİ'DE STADYUMDA MAÇI İZLEDİ

Romanya milli takımının efsane futbolcusu Gheorge Hagi, Hollanda-Romanya maçını tribünden seyretti. Yanında yine Rumen futbolunun önemli ismi Mircea Lucescu'da maçı izleyenler arasındaydı.