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Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı! Romanya turnuvaya veda etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 20:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:55
Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı! Romanya turnuvaya veda etti

EURO 2024 son 16 turunda Hollanda, Romanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakibini beklemeye başlayan Portakallar, Türkiye-Avusturya maçının galibiyle oynayacak.

EURO 2024 son 16 turunda Hollanda ve Romanya karşı karşıya geldi.

Münih Arena'da oynanan maça Portakallar hızlı başladı ve 20. dakikada Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Romanya'nın etkisiz oyununa Hollanda topa hakim oldu ve 83. dakikada sahneye Malen çıktı ve skor 2-0'a geldi.

90+2. dakikada kontratağa çıkan Hollanda, Malen ile skoru 3-0'a çıkararak maçı net skorla kazandı.

Donyell Malen - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

HOLLANDA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Portakallar, Romanya engelini geçerek çeyrek finaldeki rakibini bekliyor. 

Türkiye-Avusturya maçının galibi ile 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

ROMANYA EFSANESİ HAGİ'DE STADYUMDA MAÇI İZLEDİ

Romanya milli takımının efsane futbolcusu Gheorge Hagi, Hollanda-Romanya maçını tribünden seyretti. Yanında yine Rumen futbolunun önemli ismi Mircea Lucescu'da maçı izleyenler arasındaydı.

Fotomaç on X: "🇷🇴 Gheorghe Hagi ve Mircea Lucescu, Romanya - Hollanda maçını takip ediyor. https://t.co/rjjZkHOI3O" / X

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Kaynak: tgrthaber.com
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