Hollanda adını çeyrek finale yazdırdı! Romanya turnuvaya veda etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 20:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:55
EURO 2024 son 16 turunda Hollanda, Romanya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakibini beklemeye başlayan Portakallar, Türkiye-Avusturya maçının galibiyle oynayacak.
EURO 2024 son 16 turunda Hollanda ve Romanya karşı karşıya geldi.
Münih Arena'da oynanan maça Portakallar hızlı başladı ve 20. dakikada Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Romanya'nın etkisiz oyununa Hollanda topa hakim oldu ve 83. dakikada sahneye Malen çıktı ve skor 2-0'a geldi.
90+2. dakikada kontratağa çıkan Hollanda, Malen ile skoru 3-0'a çıkararak maçı net skorla kazandı.
HOLLANDA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Portakallar, Romanya engelini geçerek çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.
Türkiye-Avusturya maçının galibi ile 6 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
ROMANYA EFSANESİ HAGİ'DE STADYUMDA MAÇI İZLEDİ
Romanya milli takımının efsane futbolcusu Gheorge Hagi, Hollanda-Romanya maçını tribünden seyretti. Yanında yine Rumen futbolunun önemli ismi Mircea Lucescu'da maçı izleyenler arasındaydı.
Kaynak: tgrthaber.com