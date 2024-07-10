Hollanda - İngiltere muhtemel 11'ler
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 08:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:49
EURO 2024'te son biletin sahibi belli oluyor. Fransa'yı eleyen İspanya'nın rakibi İngiltere-Hollanda maçının kazananı olacak.
EURO 2024'te yarı final turunun ikinci maçında Hollanda ve İngiltere karşı karşıya geliyor.
Dortmund - Signal Iduna Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Hollanda - İngiltere muhtemel 11'ler
Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane
Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: tgrthaber.com