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Hollanda - İngiltere muhtemel 11'ler

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 08:30 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 00:49
Hollanda - İngiltere muhtemel 11&#039;ler

EURO 2024'te son biletin sahibi belli oluyor. Fransa'yı eleyen İspanya'nın rakibi İngiltere-Hollanda maçının kazananı olacak.

EURO 2024'te yarı final turunun ikinci maçında Hollanda ve İngiltere karşı karşıya geliyor.

Dortmund - Signal Iduna Park'ta oynanacak kritik mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Hollanda - İngiltere muhtemel 11'ler

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane

Hollanda - İngiltere eşleşmesinin kazananı EURO 2024 finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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