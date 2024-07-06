Hollanda-Türkiye maçı 11'leri belli oldu
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 20:56 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 20:58
EURO 2024 çeyrek final maçının ilk 11'leri belli oldu.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Schouten, Reijnders, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Hakan, Kenan, Barış, Arda Güler
3 OYUNCUMUZ EKSİK
A Milli Takım'da Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.
Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: tgrthaber.com