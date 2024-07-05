Hollandalılardan Ferdi Kadıoğlu'na ırkçı saldırı! Çirkin hakaretlerle saldırıyorlar

05 Temmuz 2024 12:29 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 12:35

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

EURO 2024'te Türkiye ile Hollanda çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Maç öncesi babası Türk annesi Hollandalı olan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Milli Takımı'mızın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını anlattı.

Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için insanların ona 'vatan haini' olduğunu söylemesi bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi" dedi.

'BİZİ ÇOK GURULANDIRDI'

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk" dedi.

POZİSONLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu performansıyla turnuvaya adeta damga vuruyor. Opta verilerine göre, EURO 2024'te 5+ şut pası veren (11), top kapan (10), pas arası yapan (7), ikili mücadele kazanan (28) ve çalım atan (5) tek fubolcu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te 4 maçta 360 dakika forma giydi. Milli futbolcu yüzde 85.5'lik pas isabet oranı yakalarken toplam 42.17 km mesafe kat etti.