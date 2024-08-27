Hull City, Gustavo Puerta'yı renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 21:10 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:57
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City, Bayer Leverkusen'den Gustavo Puerta'yı renklerine bağladığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Hull City, Bayer Leverkusen'den Gustavo Puerta'yı renklerine bağladı.
Kolombiyalı futbolcunun transferinin kiralık olduğu belirtildi. Öte yandan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com