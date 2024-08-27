Eyüpspor, İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey ile transferi bitirdi!

27 Ağustos 2024 20:08 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:01

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan önderliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Rizespor forması ile kiralık geçiren İngiliz orta saha Jonjo Shelvey resmi imzayı attı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

KULAKSIZ: SHELVEY GİBİ ÖNEMLİ BİR OYUNCUYU KADROMUZA KATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Açıklamada, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Jonjo Shelvey'nin de sözlerine yer verildi.

Kulaksız, Shelvey'nin Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SHELVEY: SABIRSIZLANIYORUM

İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey de transfer nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize ulaşırız."

RİZESPOR KARNESİ

Geçen sezonu Karadeniz temsilcisi Rizespor forması ile tamamlayan Shelvey, çıktığı 34 maçta 3 gol atarken 7 asist üretti.