Hull City'den sonra Acun Ilıcalı, yeni takım satın alıyor

22 Temmuz 2024 20:24 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:31

Fenerbahçe yöneticisi ve aynı zamanda Hull City'nin patronu olan Acun Ilıcalı yatırımlarını genişletiyor. Ilıcalı'nın bir kulüp daha satın alacağı iddia edildi. Bir kulüp daha satın alacağı söylenen medya patronu Türkiye'nin komşusu Bulgaristan'daki takımlarla ilgileniyor.

YENİ HEDEF MARİBOR

Acun Ilıcalı'nın, tarihinde ilk kez yabancı yatırımcılara açılan Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor kulübünün yeni sahibi olacağı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ulıcalı, "Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra NK Maribor kulübünün bizim için en uygun kulüp olduğuna karar verdik. Şehri gerçekten seviyorum, stadyumu seviyorum ve kulübü yöneten insanları seviyorum. Diğer ilgilendiğimiz kulüplere de saygı duyuyorum. Mura kulübü de çok başarılı, Olimpija da Avrupa'da büyük bir isim ama Maribor da öyle. Sonuçta bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.