Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! "Kupa kaldıracağız"

26 May 2024 23:04 - Güncelleme : 26 May 2024 23:09

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona Galatasaray ulaştı. Sarı kırmızılılar, Tümosan Konyaspor'u deplasmanda Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Konyaspor'un golünü 78. dakikada Prip attı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Gol kralı Mauro Icardi maçın ardından; "Şampiyon olduk çok mutluyuz. Yüzde yüzümde değildim bu sezon. Yüzde yüzümde olsam daha çok gol atardım mutlaka. Sakatlanmasam daha çok gol atardım. Yine de gol kralı oldum. Çok daha iyi bir sezon geçirebilirdik tabii ki. Milyonlarca Euro teklifler geldi ama ben buraya başarı kazanmak için geldim. Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar. Şimdi biz kupa kaldıracağız." dedi.

"GELECEK SEZON DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Arjantinli golcü maç sonrası GS TV'ye yaptığı açıklamada ise; "Çok mutluyum. 1 kupa daha kazandık. Kırılabilecek rekorları kırarak şampiyon olduk. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Gol kralı oldum, takımımız şampiyon olarak ön plana çıktı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi şampiyon olabilmek, bunu seriye çevirmek çok güzel. Gelecek sezon da şampiyon olmayı umuyoruz. Birçok değişiklik olabilir. Burada olup ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Seneye de burada olacağım inşallah ve kupalar için mücadele edeceğiz." dedi.

Kerem Demirbay ise şampiyonluk sonrasında; "Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah. Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu." dedi.

Davinson Sanchez ise; "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi. Bütün sezon mücadele ettik. Şampiyon Cimbombom." sözlerini sarf etti.