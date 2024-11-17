Icardi'nin menajeri Wanda Nara'yı yerden yere vurdu! Perde arkasını anlattı

17 Kasım 2024 13:54 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:57

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında yaşanan gerginlik, hem spor hem magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Rapçi L-gante ile ihanet ettiği Arjantinli golcüyle mahkemelik olan Wanda Nara hakkında, bu kez de Icardi'nin menajeri söz aldı.. İşte detaylar..

Galatasaray​'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi​ ile eski eşi Wanda Nara​ arasında yaşanan gerginlik, hem spor hem magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve çocuklarını görmek için Arjantin’e giden Icardi’nin, Nara ile yaşadığı kriz mahkeme sürecine taşındı.

ARJANTİN​'DE GERGİN GÜNLER

Icardi, çocuklarını görmek amacıyla soluğu Arjantin'de aldı. Ancak burada, Nara’nın yeni ilişkisi olduğunu duyurduğu L-Gante ile eve gelmesi krizin fitilini ateşledi. İddialara göre, Icardi ikiliyi içeri almayı reddetti. Daha sonra tek başına eve gelen Wanda Nara ile yıldız futbolcu arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Icardi’nin “Kızlarımı sana bırakmam” diyerek velayet talebinde bulunduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GERGİNLİK

Wanda Nara, sosyal medya hesabında, Galatasaraylı futbolcu ile arasında geçen özel bir WhatsApp konuşmasını paylaşarak yeni bir tartışma başlattı. “Geçmiş olsun” mesajı adı altında yapılan bu paylaşım, büyük tepki topladı ve krizi daha da derinleştirdi.

İTALYAN BASINI DA OLAYI TAKİPTE

Mauro Icardi’nin eski eşiyle yaşadığı olaylar, İtalyan basınında da geniş yer buldu. Medyada yer alan yorumlarda, Arjantinli futbolcunun kişisel hayatındaki sorunların profesyonel kariyerini etkileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

MENAJERİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Yaşananların ardından Icardi’nin menajeri, yazarımız Levent Tüzemen ile iletişime geçerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Menajer, futbolcunun bu zorlu süreci yönetmekte kararlı olduğunu ve yaşananların oyuncunun sahadaki performansını etkilemesine izin vermeyeceğini ifade etti. Mauro Icardi’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve olayların nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Galatasaray camiası ise yıldız futbolcusunun bir an önce huzura kavuşmasını ve sahalara dönmesini umut ediyor. Hal böyleyken oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio, Wanda Nara hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

GALATASARAY'A GELİŞİNDE KATKISI YOK

Sabah gazetesine verdiği demeçte Letterio, Wanda Nara'nın İcardi'nin Galatasaray'a gelişinde etkisi olmadığı' iddiasını doğrularken , "Transferde Galatasaray çok istekliydi. Görüşmelerde anlaşma sağlandı. Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" ifadelerini kullandı.

"WANDA NARA ENGEL OLDU"

Galatasaray'ın İcardi'nin kariyerindeki en doğru tercih olduğu yorumunu yapan Letterio, "Icardi İstanbul'da çok mutlu. Kimse Galatasaray sevdasını sorgulamasın. Hayatında Wanda'nın olması tam bir talihsizlik çünkü ona milli takım kapılarını kapattı. Sansasyonel yaşamıyla istikrarlı bir başarı yakalamasına bariyer koydu. Onun hayatında sorunlar çıkararak çok daha başarılı bir oyuncu olmasına engel oldu" dedi.