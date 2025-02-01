İlk fotoğraf geldi! Galatasaray transfer sessizliğini bozdu: Alvaro Morata ile anlaştı!

01 Şubat 2025 20:02 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 20:08

Galatasaray, Milan'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. Yıldız oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol golcü Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemindeki sessizliğini İspanyol yıldız Morata ile anlaşarak bozdu.



Aslan, Milan'ın golcü oyuncusu Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'a gelip yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Morata bu sezon İtalyan ekibiyle 25 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray'da transfer sürecini yürüten menajer Gardi, Morata ile fotoğraf çektirerek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi.

SATIN ALMA OPSİYONU

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberde, 32 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yer alacağına dikkat çekildi.

MORATA'NIN MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan Morata'nın sarı kırmızılı kulüpten sezon sonuna kadar 3 milyon Euro net maaş (+bonuslar) alacak.

GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular topa sahip olma antrenmanının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı. Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.