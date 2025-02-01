Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek iddialarına cevap! Arjantinli golcü kararını bildirdi

01 Şubat 2025 16:51 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:29

Galatasaray’ın başarılı forvet oyuncusu Mauro Icardi geçirdiği sakatlık sebebiyle Arjantin’de tedavi görüyordu. Başkan Dursun Özbek’in Türkiye’ye gelip tedavisine burada devam etmesi gerektiği bildirilse de başarılı oyuncu ülkesinde kaldı. Bugün yönetime bildirilen karar da ise oyuncunun İstanbul’a geleceği bildirildi. Icardi'nin bu kararı, Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın gelmesinden sonra olması da dikkat çekti.