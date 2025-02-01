Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek iddialarına cevap! Arjantinli golcü kararını bildirdi
Galatasaray’ın başarılı forvet oyuncusu Mauro Icardi geçirdiği sakatlık sebebiyle Arjantin’de tedavi görüyordu. Başkan Dursun Özbek’in Türkiye’ye gelip tedavisine burada devam etmesi gerektiği bildirilse de başarılı oyuncu ülkesinde kaldı. Bugün yönetime bildirilen karar da ise oyuncunun İstanbul’a geleceği bildirildi. Icardi'nin bu kararı, Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'nın gelmesinden sonra olması da dikkat çekti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin çapraz bağları kopmuştu. Operasyon geçirdikten sonra tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi'nin son durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
DURSUN ÖZBEK GERİ ÇAĞIRMIŞTI!
Geçtiğimiz aylarda, Arjantin’de değil İstanbul’da tedavi olması gerektiğini ileten Başkan Dursun Özbek bu isteğine karşılık alamamış ve Icardi Arjantin’de tedavisine devam etmişti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Icardi'nin yeni kız arkadaşı İstanbul'a gitmeyi kabul etmemişti.
MAURO ICARDİ KARARINI VERDİ!
Galatasaray camiasının sevgilisi olan başarılı forvet oyuncu yeniden takıma dahil olup olmayacağı konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.
Galatasaray yönetimiyle yeniden iletişime geçen Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi; İstanbul’a geleceğini ve tedavisine kulüp kontörlünde devam etmek istediğini bildirdi.