Tgrt Haber
Haberler>Futbol>İngiliz yıldız Dele Alli İspanya yolcusu!

İngiliz yıldız Dele Alli İspanya yolcusu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:13
İngiliz yıldız Dele Alli İspanya yolcusu!

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve bir süredir kendisine kulüp bulamayan yıldız futbolcu Dele Alli'nin devre arasında futbola döneceği iddia edildi.

Daha önce siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve son olarak Everton'da sahaya çıkan Dele Alli​'nin yeni adresi açıklanmak üzere.

İspanya​ basınında yer alan habere göre; Dele Alli, Yeşil-beyazlı takım Real Betis​'in gündemine girdi. 

Dele Alli için devre arasında transfer yolu gözüktü

İSPANYA'YA GİDİYOR

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin oyuncuyu en iyi seçenek olarak değerlendirdiği iddia edildi. Devre arası Transfer​ döneminde oyuncunun takıma katılması bekleniyor. 

İlgili Haberler

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
Dele Allireal betisispanyatransfer
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...