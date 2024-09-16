İngiliz yıldız Dele Alli İspanya yolcusu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:13
Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve bir süredir kendisine kulüp bulamayan yıldız futbolcu Dele Alli'nin devre arasında futbola döneceği iddia edildi.
Daha önce siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve son olarak Everton'da sahaya çıkan Dele Alli'nin yeni adresi açıklanmak üzere.
İspanya basınında yer alan habere göre; Dele Alli, Yeşil-beyazlı takım Real Betis'in gündemine girdi.
İSPANYA'YA GİDİYOR
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin oyuncuyu en iyi seçenek olarak değerlendirdiği iddia edildi. Devre arası Transfer döneminde oyuncunun takıma katılması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com