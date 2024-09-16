İngiliz yıldız Dele Alli İspanya yolcusu!

16 Eylül 2024 20:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:13

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve bir süredir kendisine kulüp bulamayan yıldız futbolcu Dele Alli'nin devre arasında futbola döneceği iddia edildi.