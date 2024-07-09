Inter, Genoa'dan Josep Martinez'i transfer etti!

09 Temmuz 2024 21:25 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:29

Quentin Daubin, Gaziantep FK'ya tranfer oldu!

Quentin Daubin, Gaziantep FK'ya tranfer oldu!

Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort'u transfer etti!

Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort'u transfer etti!

Serie A'nın son şampiyon takımı Inter, Genoa forması giyen İspanyol filebekçisi Josep Martinez'i kadrosuna kattı. Inter, tecrübeli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan devi bu Transfer için İspanyol ekibine 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.