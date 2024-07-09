Inter, Genoa'dan Josep Martinez'i transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 21:25 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:29
Seria A'nın son şampiyonu Inter, Genoa'dan Josep Martinez'i 13.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer etti.
Serie A'nın son şampiyon takımı Inter, Genoa forması giyen İspanyol filebekçisi Josep Martinez'i kadrosuna kattı. Inter, tecrübeli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İtalyan devi bu Transfer için İspanyol ekibine 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
26 yaşındaki kaleci Barcelona altyapısında yetişti. Martinez kariyerinde Las Palmas ve Leipzig formaları da giydi.
GENOA KARNESİ
Martinez, Genoa'da forma giydiği 2 sezonda toplam 68 maçta forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com