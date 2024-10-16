İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım!

16 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:16

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'den göndermeli bir paylaşım geldi

Fenerbahçe​ forması giyen İrfan Can Kahveci​'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel​ ile fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Kurtlar Vadisi​ dizisinden müzik kullanan İrfan Can Kahveci arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın paylaşımı şu şekilde: