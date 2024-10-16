İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım!
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:16
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'den göndermeli bir paylaşım geldi
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizisinden müzik kullanan İrfan Can Kahveci arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." ifadelerini kullandı.
İrfan Can'ın paylaşımı şu şekilde:
Kaynak: tgrthaber.com