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İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:16
İrfan Can Kahveci&#039;den göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'den göndermeli bir paylaşım geldi

Fenerbahçe​ forması giyen İrfan Can Kahveci​'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel​ ile fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında Kurtlar Vadisi​ dizisinden müzik kullanan İrfan Can Kahveci arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik." ifadelerini kullandı.

İrfan Can'ın paylaşımı şu şekilde:

İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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