Irkçılara adalet tokadı! Vinicius Junior'ın formasını giydirdikleri bebeği köprüye asmışlardı

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior’a yönelik ırkçı eylemle ilgili karar açıklandı. Mahkeme, siyah bir bebeğe Vinicius forması giydirip köprüye asan dört kişiye hapis cezası verdi.

Vinicius Junior’a yönelik ırkçı saldırıya adalet tepkisi gecikmedi. Mahkeme, Real Madrid forması giydirilen siyah bir bebeği köprüye asan 4 kişiyi nefret suçundan mahkum etti. Karar, hem spor dünyasında hem de kamuoyunda önemli bir mesaj olarak yankı buldu.

KARAR AÇIKLANDI

İspanya Kral Kupası’nda 26 Ocak 2023’te Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan çeyrek final mücadelesi öncesi, Madrid’de skandal bir olay yaşanmıştı. Vinicius Junior’un adını taşıyan Real Madrid formasını giymiş siyah bir oyuncak bebek, Real Madrid’in Valdebebas’taki tesisleri yakınındaki bir köprüye asılmıştı. Madrid İl Mahkemesi, bugün bu ırkçı eylemi gerçekleştiren dört kişi hakkında kararını açıkladı.

HAPSE GİRECEKLER

Sanıkların olay yerinde ayrıca "Madrid Real Madrid’den nefret ediyor" yazılı bir pankart astıkları ve bu görüntülerden birinin sosyal medyada yayılmasını sağladıkları belirtildi. Mahkemede suçlarını kabul eden ve pişmanlıklarını dile getiren dört kişi de nefret suçundan suçlu bulundu. Sanıklardan biri 1 yıl 10 ay, diğer üçü ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1000 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAKLAR

Mahkeme yalnızca hapis cezası vermekle kalmadı. Karara göre dört sanık, Vinicius Junior’a dört yıl boyunca 1.000 metreden fazla yaklaşamayacak ve onunla herhangi bir iletişim kuramayacak. Ayrıca bu süre boyunca hiçbir futbol karşılaşmasına seyirci olarak katılamayacak, stadyumlara yaklaşmaları da yasaklandı. Sanıkların ayrıca belirlenen para cezalarını da ödemeleri gerekecek.

REAL'DEN TAM DESTEK

Real Madrid Kulübü, sürecin en başından itibaren oyuncusunun yanında olduğunu defalarca vurguladı. Mahkeme kararının ardından yapılan açıklamada da benzer şekilde, kulübün Vinicius Junior’a yönelik her türlü ayrımcı davranışa karşı mücadele etmeye devam edeceği ve bu tarz olaylara karşı hukuki süreci sonuna kadar takip edeceği belirtildi.

Real Madrid, yalnızca bu davada değil, benzer nefret temelli eylemlere karşı da sıfır tolerans politikası izlediğini ve oyuncularının yanında yer almaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha teyit etti.