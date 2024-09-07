İskoç futbolunun dev kulübü Rangers satılıyor!

07 Eylül 2024 00:39 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:42

Avrupa futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Rangers'in satılacağı iddia edildi.

Avrupa futbolunun önemli takımlarından Rangers kulübü satılmak üzere.

İskoçya'nın en köklü kulüplerinden olan Glasgow Rangers'ın satılabileceği iddia edildi. Aberdeen'in eski teknik direktörü Keith Wyness, Rangers'ın ilk etapta 100 milyon sterline satılabileceğini iddia etti.

Fooball Insider'ın haberine göre ABD'li yatırımcılar kulübü almak isterken Wyness, Rangers'ın "100 milyon sterlin artı bonuslarla"satın alınabileceğini söyledi. Yapılan teklif karşısında hissedarların bir kısmının satışa sıcak baktığı öne sürüldü.

Glasgow Rangers son olarak 2020-2021 sezonunda İskoçya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.