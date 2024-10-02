İsmail Kartal sürprizi: Geri dönüyor! Görüşmeler başladı
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan İsmail Kartal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile yeni sezona başlamayan İsmail Kartal'ın Süper Lig ekibiyle temas halinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, topladığı rekor 99 puana rağmen ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.
Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve göreve dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmişti.
İSMAİL KARTAL GERİ DÖNÜYOR
Sözcü'nün haberine göre; İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un göreve İsmail Kartal'ı getirmek istediği ve tecrübeli teknik adamla temaslara başladığı öne sürüldü.
İSMAİL KARTAL KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Kardemir Karabük'te başlayan İsmail Kartal daha sonra sırasıyla Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'u çalıştırdı.
63 yaşındaki İsmail Kartal son 2 teknik direktörlük macerasında Fenerbahçe'de görev aldı.