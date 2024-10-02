İsmail Kartal sürprizi: Geri dönüyor! Görüşmeler başladı

02 Ekim 2024 10:59 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:00

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve rekor puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamayan İsmail Kartal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile yeni sezona başlamayan İsmail Kartal'ın Süper Lig ekibiyle temas halinde olduğu iddia edildi. İşte detaylar...