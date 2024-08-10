İspanya, Olimpiyatta şampiyon oldu!
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında, Fransa'yı uzatmalarda 5-3 mağlup eden İspanya, futbolda altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında erkekler futbol branşında Fransa'yı uzatmalarda yenen İspanya altın madalya kazandı.
Parc des Princes'de oynanan maçta Fransa, 11. dakikada Enzo Millot'un golüyle 1-0 öne geçerken, İspanya'da Fermin Lopez 18. dakikada skora eşitlik getirip, 25. dakikada takımını öne geçirdi. 28. dakikada Alex Baena'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıda Fransa, 79. dakikada Maghnes Akliouche, 90+3. dakikada ise penaltıdan Jean-Philippe Mateta'yla 3-3'lük eşitliği yakaladı.
Normal süresi 3-3 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Sergio Camello, 100. dakikada takımını öne geçirirken, 120+1. dakikada ise farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 3-5.
MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Gümüş madalyayı Fransa kazanırken, bronz madalya ise Mısır'ı 6-0 yenen Fas'ın oldu.