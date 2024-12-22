İspanya'dan Osimhen için dev transfer iddiası! Ocak ayında mutlaka istiyor!

22 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:53

Ara transfer döneminde Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Osimhen için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre İngiliz devi Nijeryalı yıldızı ocakta kadrosunda mutlaka istiyor!

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Süper Lig'de maç eksiğine rağmen açık ara liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gündemi Victor Osimhen'in geleceği. Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ancak çok sayıda Avrupa devinin listesinde ilk sırada bulunan Nijeryalı yıldız forvet hakkında bir iddia da İspanyol basınından geldi.

"GALAKTİK" YILDIZLARI İSTİYOR

El Nacional'de yer alan habere göre İngiltere Premienr Ligi devlerinden Manchester United'da Erik ten Hag'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen Ruben Amorim, transfer listesinin zirvesine Victor Osimhen'i oturttu. Haberde yer alan bilgilere göre Amorim yönetimden 3 "galaktik futbolcu" tranfseri isterken önceliğin de Osimhen'e verilmesini istedi.

Manchester United'ın mevcut forvet hattı Marcus Rashford, Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'dan oluşuyordu. Haberde bu üçlünün bu üdüşük performansının, Osimhen transferini daha da kritik hale getirdiği yorumuna yer verildi.

AMORIM'DEN YÜKSEK MAAŞLILARA ELVEDA SİNYALİ

Osimhen dışında Southampton'ın genç kanat oyuncusu Tyler Dibling ve Barcelona'nın stoperi Ronald Araujo da Amorim'in transfer listesindeki diğer isimler arasında yer alıyor. Yönetimin bu taleplere nasıl yanıt vereceği ise merak konusu.

Haberde ayrıca Portekizli teknik adamın, yüksek maaşlarına rağmen beklentileri karşılayamayan oyuncularla yolları ayırmayı planladığı belirtildi. Amorim'in bu stratejiyle hem kadrosunu gençleştirmek hem de takımın rekabet gücünü artırmak istediği belirtildi.