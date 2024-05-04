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04 May 2024 20:01 - Güncelleme : 04 May 2024 20:02

İşte 2. Lig play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı belli oldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
İşte 2. Lig play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig play-off eşleşmeleri ve 1. tur maçlarını açıkladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

İşte 2. Lig play-off eşleşmeleri ve 1. tur maç programı! - 1. Resim

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

BEYAZ GRUP:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

KIRMIZI GRUP:

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İstenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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